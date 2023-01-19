В конце недели в Татарстане погода будет умеренно-морозной

В начале следующей неделе в Татарстане похолодает. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Конец недели не порадует жителей Татарстана потеплением. Как сообщили в Гидрометцентре республики, на территории РТ сохранится умеренно-морозная погода, так как Татарстан находится на периферии мощного антициклона.

В период с пятницы по воскресенье, с 20 по 22 января, в республике будет стоять облачная погода. Температура воздуха ночью составит от 11 до 13 градусов мороза. Днем - от 5 до 7 градусов ниже нуля.

А вот в начале следующей недели, по данным синоптиков, в Татарстане чуть похолодает. Ночью столбики термометров опустятся до 19 градусов мороза, днем - до 11 градусов со знаком "минус".

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