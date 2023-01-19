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НовостиОбщество19 января 2023 14:24

Среднегодовая нагрузка на мирового судью в Татарстане превысила 3,3 тысячи дел

Республика занимает предпоследнее место среди регионов ПФО по этому показателю
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По словам председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова, жаловаться мировым судьям республики на такое количество дел не следует.

По словам председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова, жаловаться мировым судьям республики на такое количество дел не следует.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане среднегодовая нагрузка на мирового судью составила более 3,3 тысячи дел. Об этом на итоговой коллегии Минюста республики, прошедшей 19 января, рассказал глава ведомства Рустем Загидуллин.

По словам председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова, жаловаться мировым судьям республики на такое количество дел не следует, так как из 14 субъектов Приволжского федерального округа, регион занимает предпоследнее место по нагрузке.

Напомним, ранее Ильгиз Гилазов также указал на ошибки в работе мировых судей.

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Заявки принимаются до 15 февраля (подробности)

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