Ленара Нургаянова назначили новым руководителем Агрызского района Татарстана

Ранее Нургаянов возглавлял Исполком Елабужского района. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

19 января главой Агрызского района назначали экс-начальника Исполкома Елабужского района Ленара Нургаянова. Нового руководителя на сессии муниципального совета представил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Кадровые перестановки были совершены из-за добровольной отставки главы Агрызского района Азата Валеева. Отметим, что кандидатура Нургаянова была выдвинута президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Известно, что Ленар Нургаянов родился в селе Терси Агрызского района. Окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию, после чего управлял крупнейшими аграрными предприятиями родного района. И до последнего времени работал главой Исполкома Елабужского района.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram