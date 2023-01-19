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НовостиОбщество19 января 2023 13:41

В Казани до 6 февраля ограничили движение по улице Фрунзе

Там проводятся работы по выносу инженерных сетей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение будет носить частичный характер.

Ограничение будет носить частичный характер.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этого четверга, 19 января, в столице Татарстана частично ограничили движение по улице Фрунзе. Это было сделано из-за проводимых там работ по выносу инженерных сетей, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

- Ограничение будет действовать до 6 февраля на участке от улицы Кулахметова до дома №13 на улице Фрунзе, - отметили в Комитете.

Напомним, что по различным причинам городе также вводятся частичные ограничения по движению на улицах Карла Фукса и Амирхана.

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