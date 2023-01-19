На улице Право-Булачной в центре Казани произошел прорыв водопровода

Работники откачают воду, а после обработают дорогу от наледи. Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Днем 19 января на улице Право-Булачной в Казани произошел прорыв водопровода. О происшествии сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

В настоящее время на месте аварии работает МУП «Водоконал». Работники спецслужбы откачают воду, а после обработают дорогу от наледи. Причины и детали течи на водопроводе выясняются.

Напомним, ранее в Казани затопило улицу Вахитова из-за прорыва пожарного гидранта, а в Альметьевске из-за прорыва в котельной в 22-градусный мороз без тепла остались почти 20 тысяч человек.

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