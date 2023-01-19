Арабская бюджетная авиакомпания запускает прямые рейсы из Казани в Абу-Даби

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю Фото: Алина НИЗАМОВА

С 16 февраля стартуют прямые рейсы из Казани в Абу-Даби. Их организует арабская бюджетная авиакомпания. Перелеты будут осуществляться на самолете Airbus A320 четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам

- Вылет из Казани в 14.05, прибытие в 20.05. Обратный рейс состоится в 9.00, приземление в столице Татарстана – в 13.05. Длительность перелета составляет 5 часов. Для каждого города указано местное время, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

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