Более 80 «Вкусных пятниц» прошло в 2022 году в Татарстане

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Более 8 тысяч татарстанцев приняли участие в проекте Россельхозбанка «Вкусная пятница» в 2022 году. За это время в регионе прошло более 80 фермерских мини-ярмарок. Площадками для мероприятий выступили офисы банка, а также здания и помещения региональных министерств и ведомств, организаций социального обслуживания, муниципальный унитарных предприятий и коммерческих компаний.

«Вкусная пятница» предоставляет фермерам шанс расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате и задать все интересующие вопросы о процессе производства. Аграрии и местные производители предлагают посетителям широкий ассортимент товаров. Так, татарстанцы в 2022 году смогли приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, сыры, молочную продукцию, хлеб и выпечку, мёд и другую натуральную фермерскую продукцию, выращенную на родной земле.

- «Вкусные пятницы» проводятся с целью поддержки фермерских хозяйств и популяризации продукции среди потребителя. К участию в мероприятии приглашаются организации и государственные органы, которые разделяют уважение банка к фермерскому движению. Все, что требуется – сообщить банку время и место для мероприятия. Всю организацию банк берет на себя, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.