На объездной дороге мимо Нижнекамска и Набережных Челнов установили опоры моста через реку Авлашка

С февраля 2022 года там удалось возвести четыре промежуточные опоры. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В рамках второго этапа строительства объездной дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов завершили установку промежуточных опор будущего моста через реку Авлашка протяженностью 308 метров.

- С февраля прошлого года удалось возвести четыре опоры индивидуальной конструкции. Средняя высота которых составляет 16,5 метров. При составлении проекта моста было предусмотрено не только безопасное пересечение реки, но и необходимость проезда техники по железной дороге на перегоне Бегишево – Никашновка под будущим мостом, - сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сейчас на месте строительства возводят массивные крайние монолитные опоры. Также там обустраивают временные конструкции для монтажа непосредственно пролетных строений. Последние уже начали собирать.

Напомним, по проекту строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов запланирована прокладка четырехполосной дороги, возведение 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях.

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