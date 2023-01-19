Президент Татарстана Рустам Минниханов в Туркменистане встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша

Рустам Минниханов входит в состав делегации-участника Российско-Туркменского бизнес-форума. Фото: president.tatarstan.ru

В эти дни президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Туркменистане с рабочим визитом. Он находится в составе делегации-участника Российско-Туркменского бизнес-форума.

По прибытию в аэропорт Ашхабада главу республики встретил зам главы МИД Туркменистана Бердынияз Мятиев и чрезвычайный и полномочный посол России Александр Блохин.

Минниханов уже встретился Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Также у него запланирована и встреча с президентом союзного государства Сердаром Бердымухамедовым.

Помимо этого, в рамках своего рабочего визита Рустам Минниханов примет участие в ацеремонии закладки первого камня в строительство новой мечети в городе Аркадаг и посетит сервисный центр «КАМАЗа» в Ашхабаде.

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