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НовостиОбщество19 января 2023 6:22

Армандо Диамантэ, директор театра «Мастеровые» стал заслуженным работником культуры Татарстана

Это почетное звание ему присвоили указом президента республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Он руководит театром уже на протяжении 10 последних лет. Фото: vk.com/rusdramteatr

Он руководит театром уже на протяжении 10 последних лет. Фото: vk.com/rusdramteatr

Директора театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Армандо Диамантэ коллектив поздравил с присвоением ему звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». Это было сделано указом президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Звание присвоено за большой вклад в развитие культуры республики, - гласит поздравление от сотрудников театра на его официальной странице в соцсети.

К этим словам присоединился и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

- Поздравляю с присвоением звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» директора русского драматического театра «Мастеровые» Армандо Луиджиевича Диамантэ, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Отметим, Армандо Диамантэ руководит театром «Мастеровые» уже на протяжении последних 10 лет. При нем было построено и открыто новое здание учреждения. Театр справил новоселье в сентябре прошлого года. Деньги на строительство были выделены как из федерального, так и из татарстанского бюджетов – почти два миллиарда рублей.

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