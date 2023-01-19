Армандо Диамантэ, директор театра «Мастеровые» стал заслуженным работником культуры Татарстана

Он руководит театром уже на протяжении 10 последних лет. Фото: vk.com/rusdramteatr

Директора театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Армандо Диамантэ коллектив поздравил с присвоением ему звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». Это было сделано указом президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Звание присвоено за большой вклад в развитие культуры республики, - гласит поздравление от сотрудников театра на его официальной странице в соцсети.

К этим словам присоединился и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

- Поздравляю с присвоением звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» директора русского драматического театра «Мастеровые» Армандо Луиджиевича Диамантэ, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Отметим, Армандо Диамантэ руководит театром «Мастеровые» уже на протяжении последних 10 лет. При нем было построено и открыто новое здание учреждения. Театр справил новоселье в сентябре прошлого года. Деньги на строительство были выделены как из федерального, так и из татарстанского бюджетов – почти два миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram