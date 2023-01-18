В Казани на пешеходных переходах сбили двух мужчин и 12-летнего школьника

Двух пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Сразу три серьезных ДТП с пострадавшими произошло в Казани 17 января. Так, в 6:00 44-летний водитель «Шкоды» на улице Тэцевская сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшего госпитализировали.

В 14:11 под колеса "Газели", за рулем которой находился 31-летний мужчина, попал 12 летний школьник. По предварительным данным, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещенный сигнал светофора. Школьника доставили в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

В 16:35 на проспекте Победы неизвестный автомобиль сбил переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу 50-летнего мужчину. Водитель не оказал помощь пострадавшему, а поспешил скрыться с места ДТП. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но после оказания помощи отпустили домой.