Новым спортивным директором "Рубина" назначен Эдуард Сафонов

Сафонов уже работал в "Рубине" почти 20 лет назад. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Пост спортивного директора "Рубина" не долго был вакантным после ухода из клуба Олега Яровинского. На эту должность назначен Эдуард Сафонов.

51-летний специалист уже работал в казанском клубе. С 2003 по 2005 годы он работал техническим директором "Рубина". С 2017 по 2020 год трудился тренером-консультантом "Оренбурга". Последним местом работы Сафонова была краснодарская "Кубань". В период с 2021 по 2022 годы он занимал должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а затем стал генеральным директором клуба.

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