В Татарстане в 2022 году на водных объектах погибли 86 человек

В МЧС настоятельно рекомендуют купаться только на официальных пляжах. Фото: Мэрия Казани

В минувшем году в Татарстане на водных объектах погибли 86 человек. Об этом на заседании совместной коллегии Главного управления МЧС РФ по РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин. При этом, 9 из погибших - дети.

Столько же несовершеннолетних погибли на водных объектах и в 2021 году. А вот общее количество смертей сократилось. Годом ранее скончались 94 человека.

Одна из главных причин смертельных случаев - купание в необорудованных местах. В МЧС настоятельно рекомендуют купаться только на официальных пляжах. В прошлом году в Татарстане работали 50 пляжей. В нынешнем откроют еще 16 зон отдыха.

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