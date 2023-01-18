В 2023 году в Чувашии отремонтируют 80 километров дорог

В Чебоксарах отремонтируют 29 дорожных объектов. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чувашии в 2023 году по проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 80 километров дорог. Большая часть из них располагается в Чебоксарах. На них приходится четверть из общего числа дорог в республике.

Кроме того, будут отремонтированы дороги Никольское – Ядрин – Калинино, Калинино – Батырево – Яльчики вместе с подъездом к поселку Яльчики.

В столице республики отремонтируют 29 объектов, которые являются основными точками соединения региональных и муниципальных дорог.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram