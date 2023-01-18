В казанском крематории смогут проводить 7 тысяч кремаций в год

В настоящий момент для кремации тела усопших татарстанцев отвозят в Нижний Новгород Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Крематорий, который намерены построить в Казани в ближайшие годы, должен решить несколько важных вопросов. Проект строительства рассмотрят на ближайшем заседании инвестсовета Татарстана. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Разговоры о строительстве крематория в Казани идут давно. В настоящий момент для кремации тела усопших татарстанцев отвозят в Нижний Новгород. Меж тем, спрос на данную процедуру растет с каждым годом примерно на 10%.

Место для строительства крематория подобрали. Он должен появиться на территории похоронного комплекса «Курган». Ожидается, что затраты составят порядка 180 миллионов рублей. При этом, окупиться крематорий должен за семь лет. Там смогут проводить порядка 7 тысяч кремаций в год.

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