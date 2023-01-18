Стало известно, какую шаурму жители Казани любят больше всего

Жителям города она с доставкой на дом обходится в среднем 266 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заказы доставки еды почти 20% в Казани приходится именно на шаурму. Этот восточный фаст-фуд не сдает свои позиции даже перед не менее популярным шашлыком.

А какую именно шаурму больше всего любят жители Казани? Так, согласно исследованию сервиса СберМаркет, они предпочитают классическую – это каждый третий заказ. На 36% меньше выбирают шаурму «Цезарь». А на третьем месте сырная шаурма.

Заказывают, хотя и не так часто, жители Казани и такие довольно нестандартные виды этого восточного фаст-фуда, как «Гавайская» с ананасами вместо огурцов, вегетарианскую и греческую с сыром Фета.

Что же касается выбора лаваша к шаурме, то тут казанцы своими заказами проголосовали за обычную пшеничную лепешку. Также горожане в своем большинстве предпочитают в шаурме свежие огурцы, а не маринованные.

В свою очередь, сравнивая цену шаурмы с доставкой, специалисты сервиса определили, что в Казани она одна из самых дешевых. Так, в Санкт-Петербурге это будет около 295 рублей, в Москве - в среднем 292 рубля, в Воронеже – около 274 рублей, в Краснодаре — 270 рублей, в Нижнем Новгороде — 269 рублей, а в Казани – 266 рублей.

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