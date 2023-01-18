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НовостиОбщество18 января 2023 13:13

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с делегацией казахстанского Усть-Каменогорска

Стороны обсудили сотрудничество между городами
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Встреча состоялась 18 января. Фото: kzn.ru

Встреча состоялась 18 января. Фото: kzn.ru

В эту среду, 18 января, в Казани мэр города Ильсур Метшин встретился с делегацией казахстанского Усть-Каменогорска во главе с акимом Жаксылыком Омаром.

Вместе они обсудили дальнейшее сотрудничество между городами. Так, Жаксылык Омар поблагодарил за возможность изучить опыт Казани в сфере градостроительства, дорожного хозяйства и развития спортивной инфраструктуры.

Для справки, Усть-Каменогорск является административным центром Восточно-Казахстанской области и является одним из крупнейших городов своей страны. В нем развита цветная металлургия.

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