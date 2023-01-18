В Казани проезд в метро подорожает с 20 января

Ранее сообщалось, что это произойдет 19 января. Фото: Алина НИЗАМОВА

На один день перенесли подорожание проезда в казанском метро. Ранее сообщалось, что это произойдет уже с 19 января. Но теперь комитет по транспорту Исполкома Казани объявил новую дату – 20 января, то есть эту пятницу.

Отметим, согласно постановлению Кабмина Татарстана, оплата проезда в метро столицы республики по банковской или транспортной карте повысится на 4 рубля и составит 35 рублей. При этом оплата за наличные повышаться не будет.

- Сэкономить можно при оплате с помощью смартфона, который привязан к карте системы «МИР». Проезд в этом случае обойдется на семь рублей дешевле. Данная акция действует до 15 февраля 2023 года, - советуют в комитет по транспорту

Напомним, что с 10 января в Казани до 35 рублей подорожал и проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, опять же при оплате банковской или транспортной картой.

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