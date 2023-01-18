Рустам Минниханов поручил более быстрыми темпами привести в порядок системы оповещения Татарстана

По его словам данная система очень важна. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 18 января, на итоговой коллегии глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин заявил, что в республике до 2030 года планируется модернизировать свыше 10 тысяч элементов систем оповещения населения.

После чего, участвовавший в заседании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил привести данные системы в порядок в более ускоренных темпах. По его словам, система оповещения очень важна, особенно в нынешних условиях.

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