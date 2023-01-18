В Набережных Челнах завод «КАМАЗ» увеличил компенсацию на проезд своим сотрудникам

Это пришлось сделать из-за роста тарифа в общественном транспорте города. Фото: nabchelny.ru

Со следующего месяца, а именно с 1 февраля 2023 года, сотрудникам завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах начнут выдавать повышенную компенсацию за проезд – 60 рублей в день.

Дело в том, что городе с 10 января стоимость услуг общественного транспорта возросла до 30 рублей. Поэтому завод решил компенсировать возросшие затраты на проезд своих сотрудников.

- Мы также закладываем эти деньги в социальный пакет этого года, - заявила в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа» ЗГД по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.

Напомним, что на предприятии сотрудникам также увеличили и компенсацию на питание.

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