В Казани лыжник во время прогулки нашел сильно обглоданное животными тело человека

Мужчина сделал страшную находку, когда сошел с лыжни в поисках своей собаки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время прогулки в районе жилмассивов Кадышево и Борисоглебское местный лыжник потерял собаку, которую взял с собой. В попытках ее найти мужчина пошел по следам животного на снегу. Вдалеке от тропы он обнаружил и своего питомца, и останки человека. Это был сильно обглоданный труп, от которого практически ничего не осталось, только голень и кисть с наручными часами, сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах.

На место была вызвана полиция. Ее сотрудники устанавливают личность погибшего, тело которого, скорее всего, обглодали бродячие собаки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram