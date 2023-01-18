Ночью в Альметьевске загорелось кафе быстрого питания "Богатырь"

Из под кровли шел густой черный дым, горели внутренние помещения для приготовления еды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Ночью 18 января в Альметьевске загорелось здание одноэтажного кафе быстрого питания "Богатырь" по улице Тукая, 46Б. О происшествии сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

На место пожара прибыли три звена газодымозащитной службы. Из под кровли шел густой черный дым, горели внутренние помещения для приготовления еды. Существовала угроза того, что огонь распространится на всю кровлю и другие помещения общепита. Кроме того, кафе было пристроено к офисному трехэтажному зданию, однако угроза распространения огня на него отсутствовала.

Пожарные устранили открытое горение площадью 80 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

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