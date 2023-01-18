Олег Яровинский покинул пост спортивного директора казанского "Рубина"

Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию. Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Олег Яровинский ушел с поста спортивного директора казанского "Рубина". Он занимал эту должность с декабря 2019 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию. ФК "Рубин" пожелал Яровинскому успехов в дальнейшей карьере и поблагодарил за работу в клубе.

Напомним, ранее "Рубин" стал автономной некоммерческой организацией, в клубе также возродили Попечительский совет. Его возглавил новый президент команды Марат Сафиуллин. Вместе с тем пост гендиректора команды покинул Рустем Сайманов.

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