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НовостиОбщество17 января 2023 16:18

Синоптик КФУ рассказал, ждать ли в Казани крещенские морозы

По словам Юрия Переведенцева, погода будет вполне комфортной
Рината СТРЕБКОВА
Для крещенских купаний погода будет подходящей.

Для крещенских купаний погода будет подходящей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские морозы в Татарстане в ночь с 18 на 19 января ждать не стоит. Об этом заявил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По его словам, основной удар морозов в Татарстане пришелся на Рождество и последующие дни. В настоящее же время установилась комфортная погода. При этом, ни о какой оттепели речи не идет. Температура лишь на 1-2 градуса выше нормы.

По словам Переведенцева, в настоящее время погода в Казани формируется нахождением на западной периферии антициклона с центром в Южной Сибири. Как результат - погода в Казани ясная и с небольшим количеством осадков.

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