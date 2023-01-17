В Крещенскую ночь в Чебоксарах автобус №7 будет работать до 2.00

Интервал движения автобусов составит порядка 15 минут. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Близится один из самых главных православных праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь с 18 на 19 января проводятся праздничные богослужения, а также традиционные купания в прорубях.

В Чебоксарах для удобства горожан в Крещенскую ночь продлят время работы автобуса №7, который перевозит пассажиров от поселка Альгешево до лицея №4. Как уточнили городские власти, на маршруте будет задействовано 10 автобусов малого класса. Интервал движения составит примерно 15 минут.

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