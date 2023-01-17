Мужчина признал свою вину. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

31-летнего жителя Татарстана обвиняют в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Свои махинации мужчина проводил в период с июня по декабрь 2021 года, рассказали в ведомстве.

Мужчина в соцсетях предлагал различным людям инвестировать в бизнес. При этом, он обещал хороший доход. Чтобы проявить лояльность, на начальном этапе злоумышленник переводил людям проценты от вложенных средств, но следом переставал выходить на связь.

В результате, по данным следствия, от действий злоумышленника пострадали 26 человек, которые перевели ему 5,4 миллиона рублей. Свою вину мужчина полностью признал. В настоящее время его заключили под стражу.

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