В 2023 году в Нижнекамске и районе благоустроят 72 двора

Всего в Татарстане в 2023 году благоустроят 960 дворов. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В 2023 году в Нижнекамске и районе благоустроят сразу 72 дворовые территории. Работы будут произведены в рамках программы "Наш двор". Ожидается, что работы начнутся в апреле.

Всего на территории Татарстана по программе "Наш двор" благоустроят 960 дворов в 34 районах республики. На эти цели выделено 9 миллиардов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram