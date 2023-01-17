В Марий Эл в 2022 году сыграли 1316 свадеб

Годом ранее в Марий Эл новые семьи создали 1235 пар. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В прошлом году в Марий Эл увеличилось число семей. Такую данную привел республиканский ЗАГС. Всего в 2022 году было зарегистрировано 8704 акта гражданского состояния. 1316 из них - создание семей.

По сравнению с 2021 число браков увеличилось. Так, годом ранее в Марий Эл новые семьи создали 1235 пар.

Кроме того, в 2022 году в Марий Эл родились 3900 детей. Из них 1593 появились на свет в Йошкар-Оле, 307 — в Волжске, 81 — в Козьмодемьянске.

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