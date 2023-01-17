В Татарстане учредили ассоциацию развития хоккея исламских стран со штаб-квартирой в Казани

СОглашение подписали в Казани. Фото: минспорта РТ.

В Казани состоялось важное событие для развития хоккея Азии и Африки. Было подписано соглашение об учреждении ассоциации развития хоккея исламских стран. Это произошло на международном хоккейном форуме, который состоялся в столице Татарстана.

В новую организацию пока вступили федерации хоккея 13 стран - ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, а также федерация Татарстана.

Штаб-квартира новой организации расположится в Казани. Руководителем ассоциации избрали президента Федерации хоккея Татарстана Наиль Маганов, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

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