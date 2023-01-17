В Тинчуринском театре пройдет презентация книги, посвященной Наки Исанбету

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

20 января в фойе Тинчуринского театра состоится презентация книги из серии «Знаменитые личности», посвященной жизни и творчеству известного татарского ученого, драматурга, фольклориста Наки Исанбета (1899-1992).

Встреча под названием «Син сазыңны уйнадың» («Ты играла на сазе») посвящена премьерному показу спектакля по дастану (эпосу) татарского народа «Идегей» режиссера Туфана Имамутдинова. Премьера спектакля состоится в Тинчуринском театре 26-27 января.

Народный писатель Республики Татарстан Наки Исанбет является автором реконструированного сводного текста эпоса «Идегей».

В презентации книги примут участие известные татарские писатели, ученые, театроведы, артисты Тинчуринского театра, в т.ч. актеры из спектакля «Идегей», студенты Театрального училища, лауреат международных конкурсов, преподаватель Казанской консерватории Сюмбель Киямова. Ведущей вечера выступит Резеда Саляхова. Музыкальное сопровождение вечера осуществит оркестр Тинчуринского театра под руководством дирижера Ильяса Камала.

Во время презентации книги, посвященной Наки Исанбету, прозвучат песни на его стихи, будут сыграны отрывки из спектаклей, поставленных по пьесам Исанбета. В фойе театра также будет организована выставка из экспонатов музея Тинчуринского театра, которая отражает вехи работы драматурга Исанбета с татарскими театрами. Стоит отметить, что в книгу, помимо научных публикаций ученого и оценки его творчества современниками, вошли ранее нигде не опубликованные автобиографические материалы. Научное издание к публикации подготовила кандидат филологических наук Милеуша Хабутдинова. Книга была издана фондом «Жыен» при финансовой поддержке компании «Татнефть».

Начало встречи в 10:00.

Организаторами презентации выступают Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, министерство культуры Республики Татарстан, фонд «Жыен», Союз писателей Татарстана и Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая КФУ.

26-27 января в театре Тинчурина состоится премьера спектакля по дастану (эпосу) татарского народа «Идегей». Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии. Кроме того, объявленный Национальным советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар 2023 год Годом национальных дастанов придает историческую и культурологическую значимость и актуальность спектакля «Идегей» в постановке режиссера Туфана Имамутдинова. По словам главного режиссера театра, он давно вынашивал идею постановки дастана «Идегей». Произведение привлекло внимание режиссера своей национальной, литературной и исторической актуальностью.

- Дастан «Идегей» привлечет внимание нашего зрителя к литературному татарскому языку, нашему нематериальному наследию и к национальной культуре. Эта постановка задаст новый вектор развития Тинчуринского театра, - отметил Туфан Имамутдинов.

В рамках подготовки к спектаклю в Тинчуринском театре также прошел образовательный курс, посвященный татарским дастанам, «Татар дастаны ни сөйли? » («О чем говорят татарские дастаны?»), организованная образовательной платформой «Ачык университет». В ходе курса артисты театра встретились с доктором исторических наук Дамиром Исхаковым; писателем, одним из редакторов дастана «Идегей» Галимджаном Гильмановым, также был организован мастер-класс по тюрксим боевым искусствам.

Тинчуринский театр и в дальнейшем планирует обращаться к творчеству Наки Исанбета. Так, в театре уже началась подготовка к постановке спектакля по пьесе Исанбета «Портфель». Режиссером спектакля выступит исполнитель роли «Идегей», студент режиссерского факультета ГИТИСа Ильнур Гарифуллин.