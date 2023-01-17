Путепровод у села Шингальчи в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов построили наполовину

Путепровод в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов будет являться частью скоростного маршрута "Казань-Екатеринбург". Фото: пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"

Путепровод возле села Шингальчи в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов построили наполовину. Протяженность будущего объекта составит 70 метров, сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

- В настоящий момент на объекте монтируют балки пролета. После на путепроводе забетонируют монолитную плиту, уложат защиту от воды и асфальт. В целом проект объезда этих городов включает в себя строительство четырехполосной дороги, десяти мостов, пяти развязок, еще десяти путепроводов и пересечений, - также отметили в учреждении.

Напомним, путепровод в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов будет являться частью маршрута "Казань - Екатеринбург", который продолжит скоростную трассу М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".

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