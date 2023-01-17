Главный санврач Набережных Челнов Ильгизар Бариев рассказал, как защититься от штамма «кракен»

По его словам, "кракен" очень заразен и быстро распространяется воздушно-капельным путем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе 2023 года в России был выявлен новый штамм коронавируса - "кракен". Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев на аппаратном совещании рассказал, как защититься от этого подвида инфекции.

По его словам, новый штамм переносится не тяжелее других, но при этом "кракен" очень заразен и быстро распространяется воздушно-капельным путем. Чтобы уберечь себя от коронавируса, в том числе от его штаммов стоит продолжать соблюдать меры защиты: носить маски, мыть руки, вакцинироваться и ревакцинироваться.

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