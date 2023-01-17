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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:11

В Ленинском районе Чебоксар в час пик загорелся маршрутный автобус №101

От общественного транспорта остался только каркас
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

В пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

Во вторник, 17 января, на кольце по проспекту Яковлева в Чебоксарах загорелся маршрутный автобус №101. О происшествии сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По предварительным данным, информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по республике около 9 часов утра. На место происшествия выехали пожарные, которые потушили огонь. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, однако от автобуса остался только каркас.

На место пожара приехал прокурор Ленинского района Виктор Иванов. Надзорное ведомство организовало проверку по факту происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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