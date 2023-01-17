В Ленинском районе Чебоксар в час пик загорелся маршрутный автобус №101

В пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

Во вторник, 17 января, на кольце по проспекту Яковлева в Чебоксарах загорелся маршрутный автобус №101. О происшествии сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По предварительным данным, информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по республике около 9 часов утра. На место происшествия выехали пожарные, которые потушили огонь. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, однако от автобуса остался только каркас.

На место пожара приехал прокурор Ленинского района Виктор Иванов. Надзорное ведомство организовало проверку по факту происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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