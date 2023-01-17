В Марий Эл в 2023 году на Крещение Господне оборудуют 13 купелей

На Крещение купаться следует только в официально разрешенных местах. Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС по Марий Эл опубликовало список разрешенных мест для совершения обряда омовения. В 2023 году в регионе на Крещение Господне будут оборудованы 13 купелей.

Список купелей на Крещение в Марий Эл

- Йошкар-Ола, река Малая Кокшага возле Вантового моста;

- Волжск, акватория залива Волги, улица Набережная, 1;

- Козьмодемьянск, 100 метров ниже местного пляжа;

- Село Помары, озеро Куруктурское;

- Село Эмеково, озеро Яльчик;

- Село Кокшайск, залив Волги, напротив церкви Покрова Божией матери;

- Звенигово, улица Гагарина, 121А;

- Село Троицкий Посад, река Юнга;

- Поселок Килемары, река Килемарка;

- Куженер, плотина на реке Немда, а также источники в селе Юледур и деревне Большой Тумьюмучаш;

- Пруд в селе Кузнецово;

- Озеро Сурок, а также родники и купели в селе Ежово, деревне Юж-Сапарово и деревне Корта;

- Пляж в Юринском районе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода будет на Крещение в Йошкар-Оле и что нужно знать о крещенских купаниях.

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