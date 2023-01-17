В Марий Эл в 2023 году на Крещение Господне оборудуют 13 купелей

На Крещение купаться следует только в официально разрешенных местах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
ГУ МЧС по Марий Эл опубликовало список разрешенных мест для совершения обряда омовения. В 2023 году в регионе на Крещение Господне будут оборудованы 13 купелей.
- Йошкар-Ола, река Малая Кокшага возле Вантового моста;
- Волжск, акватория залива Волги, улица Набережная, 1;
- Козьмодемьянск, 100 метров ниже местного пляжа;
- Село Помары, озеро Куруктурское;
- Село Эмеково, озеро Яльчик;
- Село Кокшайск, залив Волги, напротив церкви Покрова Божией матери;
- Звенигово, улица Гагарина, 121А;
- Село Троицкий Посад, река Юнга;
- Поселок Килемары, река Килемарка;
- Куженер, плотина на реке Немда, а также источники в селе Юледур и деревне Большой Тумьюмучаш;
- Пруд в селе Кузнецово;
- Озеро Сурок, а также родники и купели в селе Ежово, деревне Юж-Сапарово и деревне Корта;
- Пляж в Юринском районе.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода будет на Крещение в Йошкар-Оле и что нужно знать о крещенских купаниях.
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