Казанский УНИКС на выезде обыграл "Самару" в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Дэрил Мэйкон, который набрал 20 очков. Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетболисты УНИКСа одержали очередную победу в рамках Единой лиги ВТБ. На сей раз подопечные Велимира Перасовича на выезде были сильнее "Самары".

Клуб из одноименного города хоть и проводит первый сезон в Единой лиги, но мальчиком для битья не выглядит. "Самара" расположилась на седьмом месте и еще претендует на попадание в финальную шестерку.

В матче с УНИКСом самарцы также не стали отсиживаться в обороне и после первой половины игры были впереди - 39:37. Впрочем, в третьей четверти казанцы предприняли 10-очковый рывок, а в заключительном отрезке удержали победный счет. В итоге - 86:74 - победа УНИКСа.

Самыми результативными в составе казанского клуба стали Дэрил Мэйкон и Луи Лабери, которые набрали 20 и 18 очков соответственно.

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