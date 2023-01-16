Татарстан может столкнуться с нехваткой гостиниц из-за возросшего турпотока

В прошлом году в Татарстане построили только три гостиницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возрастающий год от года туристический поток в Татарстан может сыграть с республикой злую шутку. Проблема - в нехватке количества гостиниц и отелей. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на совместной коллегии Госкомитета РТ по туризму и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

По его словам, для Татарстана, который занимает пятое место в стране среди регионов страны по турпотоку, тема номерного фонда крайне актуальна. Только по сравнению с 2021 годом в прошлом году турпоток в республике увеличился на 12%, а если сравнить данные за 5 лет, то турпоток вырос на 40%.

Дмитрий Вахрушев заявил, что в кратчайшие сроки необходимо выделить площадки для строительства гостиниц. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать меры для привлечения инвесторов для строительства отелей.

По словам главы Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в прошлом году в Татарстане построили всего три гостиницы. При дальнейшем росте турпотока проблема будет ощущаться все острее. Также в республике есть проблемы с туристическими автобусами и судами.

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