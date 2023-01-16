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НовостиОбщество16 января 2023 16:40

Жительница Казани потеряла 18 тысяч рублей, решив съездить в Пермь

Она пыталась найти водителя, но нарвалась на мошенников
Рината СТРЕБКОВА
Женщина дважды перевела злоумышленнику деньги. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Женщина дважды перевела злоумышленнику деньги. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани стала жертвой мошенников. На сай раз не повезло девушке, которая решила съездить в Пермь. 39-летняя женщина решила воспользоваться сервисом по поиску попутчиков и нашла подходящий вариант.

Она позвонила по номеру телефона. Мужчина, который представился водителем, попросил перевести деньги за бронирование. Женщина согласилась и отправила 9 тысяч рублей. ПОзже мужчина повторил второй раз и сказал, что деньги не пришли. Жительница Казани повторно перевела 9 тысяч. Больше на связь "водитель" так и не вышел.

После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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