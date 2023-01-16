Жительница Казани потеряла 18 тысяч рублей, решив съездить в Пермь

Женщина дважды перевела злоумышленнику деньги. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани стала жертвой мошенников. На сай раз не повезло девушке, которая решила съездить в Пермь. 39-летняя женщина решила воспользоваться сервисом по поиску попутчиков и нашла подходящий вариант.

Она позвонила по номеру телефона. Мужчина, который представился водителем, попросил перевести деньги за бронирование. Женщина согласилась и отправила 9 тысяч рублей. ПОзже мужчина повторил второй раз и сказал, что деньги не пришли. Жительница Казани повторно перевела 9 тысяч. Больше на связь "водитель" так и не вышел.

После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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