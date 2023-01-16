Бывший главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий мог продолжить карьеру в Израиле

Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Покинувший в конце прошлого года пост наставника казанского "Рубина" Леонид Слуцкий мог продолжить карьеру за рубежом. Его услуги предлагали израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. Об этом сообщает Championat.com.

Должность главного тренера "Маккаби" оказалась вакантной, после того, как прежний наставник клуба Владимир Ивич возглавил российский "Краснодар". Слуцкий был одним из кандидатов на должность, но в итоге израильский клуб сделал выбор в пользу другого специалиста.

Напомним, что бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. В первый сезон работы он помог команде сохранить прописку в Премьер-Лиге, а через год вывел команду в Лигу Конференций, финишировав на 4 месте. ВПрочем, в еврокубках казанцы провалились, проиграв в первом же раунде польскому "Ракуву", а по итогам сезона заняли 15 место и вылетели в Первую лигу.

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