Водитель из Йошкар-Олы получил четыре года колонии за гибель байкера на дороге

Данный приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Йошкар-Оле суд признал 42-летнего местного водителя виновным по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Было доказано, что днем 19 июня прошлого года на одной из улиц Йошкар-Олы 68-летний байкер то ускорялся, то совершал различные маневры, не давая себя обогнать. Это очень разозлило едущего на автомобиле осужденного. В один из моментов он все же обогнал мотоциклиста и резко перед ним перестроился. Двухколесный транспорт врезался в легковушку. Байкер получил травмы, его госпитализировали с места ДТП. Однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице. В отношении же водителя, который спровоцировал аварию, возбудили уголовное дело.

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