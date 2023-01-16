В Набережных Челнах детсад «Крепыш» купил аптечки для участников СВО

Аптечки были приобретены за счет денег, которые ребята с родителями заработали на благотворительной ярмарке. Фото: nabchelny.ru

В рамках деятельности волонтерского движения в детсаду №53 «Крепыш» Набережных Челнов прошла благотворительная ярмарка-продажа «Своих не бросаем!». На ней были распроданы домашняя выпечка, рукодельные вещи, сладости и поделки приготовленные воспитанниками дошкольного учреждения вместе с их родителями.

В итоге было собрано более 25,7 тысяч рублей. Эти деньги по решению родителей детей были потрачены на покупку тактических аптечек и поддержку военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО.

- Организация деятельности волонтерского движения в детском саду – это уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка и гарантия того, что наши дети вырастут патриотами, - считают в администрации Набережных Челнов.

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