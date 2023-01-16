Роспотребнадзор Татарстана заявил о росте химических отравлений в республике

Больше всего травились именно мужчины. Фото: Олег УКЛАДОВ

За период с 6 по 13 января на территории республики был зафиксирован рост острых химических отравлений. Так, за указанное время было зафиксировано 80 подобных случаев, что в 2,6 раза больше чем неделей раньше, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

- В 21 из этих зарегистрированных случаев жители республики отравились алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, место приобретения которых так и не было установлено, - также отметили в управлении.

Говоря же об общей картине, можно отметить, что в указанные дни больше всего в Татарстане травилось именно мужчин – 64%, когда как на женское население пришлось 36% случаев. При этом травились и дети (15% от всех случаев) – по ошибке и недосмотру родителей.

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