В Татарстане предложили ввести «тихий час» для лающих собак

Предполагается, что в будни животные должны вести себя тихо с 22.00 до 6.00. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Татарстана планируют утвердить новые требования к содержанию, а также выгулу домашних животных. Как все мы понимаем, речь идет в основном о собаках. Подробный проект за авторством главного управления ветеринарии при Кабмине республики уже опубликован на сайте правительства региона. Так, какие дополнительные требования предлагают ввести в Татарстане?

Так, например, в коммуналке или в помещении, где проживают сразу несколько семей, завести питомца можно будет только с их письменного согласия. Что же касается многоквартирных домов, то содержать домашних животных можно будет лишь в пределах жилой площади, а никак, скажем, в подъезде или во дворе.

Есть в проекте и пункт о выгуле. Например, если территория для этого принадлежит хозяину питомца и собака не может выйти за ее пределы, то она может находиться там без поводка. Вот только придется установить на входе специальную надпись с предупреждением.

В остальных случаях собаку от дома до места выгула нужно вести на поводке и в наморднике. При этом данное требование, в частности, не должно распространяться на домашних животных карликовых пород и щенков в возрасте до трех месяцев, которых придется выносить на улицу в руках или в переноске.

Что же касается самого выгула домашних питомцев, то во время него для особо лающих хотят ввести «тихий час» - шуметь нельзя будет в будни с 22.00 до 6.00, а по выходным – с 23.00 до 6.00. При этом тишину владельцы питомцев в указанные периоды должны будут соблюдать и у себя дома.

Отметим, что данный проект постановления еще проходит проверку юристами. Если же все сойдется и все будет утверждено, то дополнительные требования вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до начала осени 2029-го.

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