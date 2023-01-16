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НовостиЗдоровье16 января 2023 10:42

В Татарстане за минувшие сутки госпитализировали только 9 человек с коронавирусом

Всего за эти отчетные 24 часа в республике инфекция была выявлена у 69 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За этот же период времени из больниц республики выписали 49 излечившихся от инфекции.

За этот же период времени из больниц республики выписали 49 излечившихся от инфекции.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане было зафиксировано 69 новых случаев коронавируса, и только в 9 из них зараженным понадобилась госпитализация. Кроме того, за эти отчетные 24 часа в республике официально от инфекции излечились 49 человек, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Всего же в Татарстане инфекция была обнаружена у 194 217 человек, из которых 191 641 излечился, а 2 009 скончались в результате болезни.

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