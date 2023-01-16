В Татарстане за минувшие сутки госпитализировали только 9 человек с коронавирусом

За этот же период времени из больниц республики выписали 49 излечившихся от инфекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане было зафиксировано 69 новых случаев коронавируса, и только в 9 из них зараженным понадобилась госпитализация. Кроме того, за эти отчетные 24 часа в республике официально от инфекции излечились 49 человек, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Всего же в Татарстане инфекция была обнаружена у 194 217 человек, из которых 191 641 излечился, а 2 009 скончались в результате болезни.

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