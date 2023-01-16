В Казани на Крещение оборудуют четыре купели

В местах купания будут дежурить полицейские, медики «скорой» и спасатели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот четверг, 19 января, в столице Татарстана православные отметят праздник Крещения Господня. После служб в храмах верующие традиционно окунуться в реки и озера, невзирая на зимний холод.

Чтобы все было на уровне, а также безопасно для них, в городе специально оборудуют четыре купели, воду в которых будут освящать с 10.00 до 12.00.

- В местах купания будут дежурить полицейские, медики «скорой» и спасатели, - сообщил 16 января на совещании в мэрии начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Итак, где же организуют купели? Всего значится четыре следующих адреса:

- озеро Верхний Кабан (ул.Давликеевская, 8);

- озеро Верхний Кабан (ул.Борисковская, 54);

- на реке Волга, у храма Николая Чудотворца (ул.Приволжская, 32);

- в часовне-купели, возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (ул.5-я Кадышевская, 12).

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