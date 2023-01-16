В Казани из-за сильных снегопадов выросло число нарушений содержания города в период зимы

Почти в два раза больше административных материалов было создано в отношении дорожных организаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой в Казани организациям было вынесено уже 890 предостережений из-за несвоевременной очистки крыш, дворов и улиц. В итоге по претензиям к содержанию города в этот холодный период было составлено 784 административных материала, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 16 января на совещании в мэрии Казани начальник местного управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев. Причину такого роста он увидел в сильных снегопадах, которые в основном наблюдались в конце ушедшего года.

В начале же 2022-го наибольший рост по количеству составленных административных материалов зафиксирован именно по несвоевременной уборке улиц и дорог – рост почти в два раза. Также увеличилось число зарегистрированных нарушений за неуборку снега с крыш – 352 материала, а также за несвоевременно очистку территорий - 303 материала.

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