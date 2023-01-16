Татарстанский "КАМАЗ" консолидировал 100% долей бывшего СП с немецкой Daimler

Бывшее совместное предприятие двух компаний по итогам 2021 года увеличило выручку по РСБУ практически в два раза. Фото: пресс-служба "КАМАЗ"

"КАМАЗ" консолидировал все доли бывшего совместного предприятия с Daimler. Немецкая компания занимается сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовых автомобилей "Компас" и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах. Теперь предприятие полностью контролируется татарстанской компанией.

Присоединение среднетоннажных грузовиков к продуктовому портфелю позволило "КАМАЗу" оптимизировать производство и добиться развития на российском рынке в новых условиях, сообщает "Интерфакс". Бывшее совместное предприятие двух компаний по итогам 2021 года увеличило выручку по РСБУ практически в два раза - до 118,9 миллиарда рублей.

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