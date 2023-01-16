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НовостиОбщество16 января 2023 7:19

В Казани решили поменять схему движения на перекрестке улиц Кремлевская и Лобачевского

Изменения вступят в силу уже 17 января
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это делается для увеличения пропускной способности перекрестка.

Это делается для увеличения пропускной способности перекрестка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого вторника, 17 января, в Казани меняется движение автомобильного транспорта на перекрестке улиц Кремлевская и Лобачевского. Так, там буде запрещен поворот налево по Лобачевского при движении со стороны улицы Дзержинского по направлению к улице Профсоюзная, сообщает комитет Исполкома города по транспорту.

- Данное изменение вводится для того, чтобы увеличить пропускную способность указанного перекрестка. Просьба автомобилистов с учетом предоставленной информации заранее выбирать путь передвижения, руководствуясь дорожными знаками, - отметили в Комитете.

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