Сквозное движение от Арзамаса до Казани откроется к концу 2023 года

Работы идут по графику. Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Сквозное движение от Арзамаса до Казани по трассе M-12 откроется к концу 2023 года. Строительные работы идут по графику, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Работы ведутся с пятого по восьмой этапы трассы М-12. Так, в Нижегородской области ведут строительство дорожного полотна, проводят противокарстовые мероприятия. На шестом этапе возводятся мосты через Суру и Пьяну. В конце января на мосте через Свиягу планируют забетонировать пролетные строения, а на мосте через Волгу смонтировали около 20 тысяч тонн металлоконструкций.

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