Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 января 2023 15:06

Автомобиль с ребенком в салоне загорелся в Казани во время движения

Происшествие произошло на улице Краснококшайская
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Горящую машину потушили пожарные.

Горящую машину потушили пожарные.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Минувшей ночью в Казани во время движения по улице Краснококшайской загорелась машина "Лада Калина". Предполагается, что в салоне находился четырехлетний ребенок, сообщает "Татарстан-24".

За рулем отечественного автомобиля находилась девушка. По ее словам, она увидела пламя из под капота, вытащила ребенка из салона, а после начала искать огнетушитель. Однако, из-за заклинившей двери, достать его она не смогла. Горящую машину потушили пожарные, прибывшие на место происшествия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram