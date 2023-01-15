Автомобиль с ребенком в салоне загорелся в Казани во время движения

Горящую машину потушили пожарные. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Минувшей ночью в Казани во время движения по улице Краснококшайской загорелась машина "Лада Калина". Предполагается, что в салоне находился четырехлетний ребенок, сообщает "Татарстан-24".

За рулем отечественного автомобиля находилась девушка. По ее словам, она увидела пламя из под капота, вытащила ребенка из салона, а после начала искать огнетушитель. Однако, из-за заклинившей двери, достать его она не смогла. Горящую машину потушили пожарные, прибывшие на место происшествия.

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