Умер Минсагит Шакиров, депутат Госсовета Татарстана и экс-глава Черемшанского района

Минсагит Шакиров отдал почти 30 лет служению родному Черемшанскому району. Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований Татарстана

В возрасте 74 лет ушел из жизни Минсагит Шакиров, депутат Верховного совета ТАССР и Госсовета Татарстана I и II созыва. Прощание с политиком пройдет 16 января в 10.00 в селе Лашманка. Он будет похоронен на родине, в Черемшанском районе, сообщает "Татар-информ".

Минсагит Шакиров родился 1 июня 1948 года. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, а позже - Саратовскую высшую партийную школу. Шакиров отдал почти 30 лет служению родному Черемшанскому району, 19 из которых занимал пост главы муниципалитета.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram